Kuaför Ahmet Köse: Yeni trend online bakım

Pandemi kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörlerin başında kadın kuaförleri geliyor. Kuaförlerin salgın döneminin büyük bölümünde kapalı olması, açık oldukları dönemde ise yarı kapasiteyle çalışmaları yeni çözümler üretmeyi mecbur kıldı. Kuaför Ahmet Köse, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda teknolojinin imkanlarından faydalanarak online danışmanlık hizmeti vermeye başladığını söyledi.



YARDIMCI OLMAKLA BAŞLADIK

Köse, evde saç boyama ve saç bakımı konularında hatırlı müşterilerine yardımcı olmak için başlattıkları uygulamanın kısa sürede yeni bir trende dönüştüğünü anlattı: "Daimi müşterilerimiz kısıtlamalar sırasında evde nasıl saç bakımı yapacakları konusunda bize danışmaya başladılar. Telefonla yardımcı olarak başladığımız uygulamamızı daha sonra online danışmanlığa dönüştürdük. Saç boyama teknikleri, hangi malzemeleri kullanacakları, nasıl bakım yapabileceklerini ders verir gibi anlattık. Müşterilerimiz sonuçtan memnun kalıp çevreleri ile paylaşınca bu yönde talepler artmaya, adeta yeni bir trende dönüşmeye başladı."





TAM KAPANMADA KUAFÖR ÇÖZÜMÜ

Ahmet Köse, "kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi: "Müşterilerimizin büyük bölümü evlerinde yapabilecekleri işlemleri denedi. Uzman desteğine ihtiyaç duyduklarında ise bize başvurdular. Bizim yönlendirmelerimizle birçok işlemi başarıyla yaptılar. Tam kapanma günlerinde bu şekilde birçok müşterimize destek olduk. Kısıtlamalar sonrası da talep olması halinde bu hizmeti devam ettirmeyi planlıyoruz."