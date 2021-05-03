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Bursa'da KADES butonu hayat kurtardı! Polis ekipleri 5 dakikada geldiler

Bursa'da işten çıkıp evine giderken eski eşi A.K.’nin (34) önünü kesip zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K. (29), telefonuna indirdiği (KADES) butonuna basarak yardım çağrısı yaptı. Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, H.K.’yi kurtarıp, A.K.’yi gözaltına aldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Bursa'da KADES butonu hayat kurtardı! Polis ekipleri 5 dakikada geldiler

Bursa'da yaşanan olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez ilçesi 'ta meydana geldi. Özel bir firmada çalışan H.K., işten çıkıp evine gitmek için istasyonuna doğru yürürken, eski eşi A.K. yolunu kesti.

A.K.'nin kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K., tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla kurulan KADES uygulamasına girerek yardım butonuna bastı.



Bunun üzerine ile Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ve 'ne bağlı motosikletli yunus timleri, bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, müdahale ederek arabaya binmemek için direnen H.K.'yi kurtardı. A.K. ise gözaltına alındı.

H.K., ifadesi ve şikayeti alınmak üzere emniyete götürüldü. Eski eşinin kendisini daha önce de sürekli tehdit ettiğini dile getiren H.K., işlemlerinin ardından yine polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.



A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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