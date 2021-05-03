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Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü

'de (50) ve (52) çifti, 9 gün arayla tedavi gördükleri hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kızılyar çifti, ilçesine bağlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü

'deki fabrikada işçi olan 'ın, geçen ay görülen belirtiler üzerine gittiği 'nde yapılan PCR testi pozitif çıktı. Kronik astım hastası olduğu öğrenilen Kızılyar, tedaviye alındı. 'ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemenin ardından eşi , 12 yaşında oğulları ile temaslı olduğu belirlenen yakınlarına da test yapıldı.

Test sonuçlarında 'ın da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Elif Kızılyar da hastanede tedaviye alınırken, çift kısa süre sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi. Çiftten Bayram Kızılyar, koronavirüs yoğun bakım servisinde doktorların tüm çabasına rağmen 23 Nisan'da hayatını kaybetti.

Dün de eşi Elif Kızılyar koronavirüse yenik düştü. Kızılyar çifti, ilçesine bağlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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