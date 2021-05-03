Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü

Eskişehir'deki fabrikada işçi olan Bayram Kızılyar'ın, geçen ay görülen belirtiler üzerine gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR testi pozitif çıktı. Kronik astım hastası olduğu öğrenilen Kızılyar, tedaviye alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemenin ardından eşi Elif, 12 yaşında oğulları ile temaslı olduğu belirlenen yakınlarına da test yapıldı.