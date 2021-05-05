05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü

’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında ’da geçen hafta 100 binde 143,60 olan vaka sayısı, bu hafta 100,09’a düştü. İl genelinde kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü

genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, genelinde denetimlerini sürdürüyor.

CEZA KESİLİYOR

Şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına bakılıyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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