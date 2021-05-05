Ebru hakim koronavirüse yenik düştü! Karnındaki bebeği operasyonla alındı

HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.