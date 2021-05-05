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Ebru hakim koronavirüse yenik düştü! Karnındaki bebeği operasyonla alındı

Adliyesi’nde görevli hakim (42), koronavirüse yenik düştü. 6 aylık hamile olan Aykaş’ın karnındaki bebeği, ölümünden 6 gün önce operasyonla alındı. Bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam sürüyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Ebru hakim koronavirüse yenik düştü! Karnındaki bebeği operasyonla alındı

14'üncü İş Mahkemesi hakimi , 23 Nisan'da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da operasyonla alındı.

6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru Us Aykaş'ın ölümü, 'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

ADLİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bursa Adliyesi, Ebru Us Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün ili ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi 'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.

Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

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