Antalya’da 7 yıl önce köpeklerin parçaladığı minik bebeği annesi sazlık alana atmış

DOSYA 7 YIL SONRA TEKRAR AÇILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından, geçmişte dönük faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik, özel ekip kurularak soruşturma dosyası 7 yıl sonra tekrar açıldı. Özel ekip ilçede yaptığı çalışmalarda o dönem cesedi bulunan bebeğin Z.A olarak bildiği kadının kızına ait olduğu duyduğunu anlattı. Özel ekip yaptığı çalışmada, olayın şüphelileri Z.A. ile kızı Burcu A.'nın üstünde yoğunlaştı. Z.A ile kızı Burcu A.'nın olay tarihinde Demre'de oldukları, olay sonrası ilçeyi terk ederek Malatya'ya taşındıkları belirlendi. Malatya'ya giden polisler, Burcu A.'yı gözaltına aldı. Kan örneği alınan Burcu A.'nın yapılan DNA eşleştirilmesinde bulunan ölü bebeğin annesi olduğu tespit edildi.