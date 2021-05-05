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Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı!

ilçesinde kendisini Güvenlik Konseyi'ne bağlı 'nda savcı olarak tanıtan 27 yaşındaki , polis tarafından gözaltına alındı. Bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırdığı ortaya çıkan Çelen tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan Halil Baki Çelen, geçen pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, yaptığı incelemede lise mezunu olduğunu, Adalet Meslek Yüksekokuluna başvurduğu ancak kazanamadığını ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığını tespit etti.

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Üzerinde yapılan aramada hakim- savcı kimliği de bulunan Çelen, dün sevk edildiği adliyede unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Çelen'in uydurduğu hayat hikayesini bazı internet sitelerinde haber de yaptırdığı ortaya çıktı. Sitelerde 'İnek parasıyla okudu.

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri yaptırdığı, bazılarında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiği, ardından Norveç Oslo Üniversitesi'nde lisansını tamamladığı,

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde ise stajını yaptıktan sonra da BM'nin Cenevre ofisinde iltica davalarının takibine ilişkin operasyonları yürütmekle yükümlü ekipte görevlendirilmek üzere tayin edildiğini,

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

buradaki görevinin ardından da son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak çalıştığını kendi sözleriyle haber yaptırıp, sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşıldı.

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Çelen'in elindeki kimlik ve sosyal medya hesaplarını kullanarak siyasilerden bürokratlara, hakimlerden savcılara kadar çok sayıda kişiye de kendisini bu şekilde tanıttığı ortaya çıktı.

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Sosyal medya hesaplarında tanınmış siyasetçiler, hukukçular ve bürokratlarla arkadaş olup, arada bir ziyaretler yaparak fotoğraflar çektirdiği ve bu sayede kendisine inandırıcılık kazandırdığı belirlendi.

Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı! Uydurduğu hayat hikayesini haber bile yaptırmış!

Çelen'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımında, başka bir yayını kopyalayıp 'Covid-19 salgınında hükümetlerin sığınmacılara karşı uymak zorunda olduğu mevzuata ilişkin yaptığı yorumu' bile yayınladığı görüldü.

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