Edirne'de tam kapanmada çocuklarıyla markete gidenlere ceza
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün vaka sayılarının düştüğünü söylediği Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidelere polis ceza kesti. Market önündeki kadın çocuğun kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben alışveriş için geldim, çocuk benim değil annesi alışveriş yapıyor." derken
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün geldiği Edirne'de, vaka sayılarının düştüğünü belirterek, 98 filyasyon ekibinin sahada görev yaptığını söyledi. Koca, "Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7. Edirne, hem şehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88" dedi
Bakanlığın 24-30 Nisan tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusa göre açıkladığı vaka haritasında Edirne'deki vaka oranı 563,83'den 340,88'e düştü.
Vaka sayılarının azaldığı kentte tam kapanmada tedbirler sıklaştırıldı. Isınan havayla birlikte alış veriş bahanesiyle dışarıya çıkanların sayılarının artması üzerine polis, belirli noktalar dışında marketler önünde sıkı tedbirler aldı. Yürüme mesafesi dışındaki marketlere gidenler tek tek tespit edilerek, ceza uygulandı.
'ÇOCUK BENİM DEĞİL, CEZA YAZAMAZSIN'
Kent merkezindeki Balıkpazarı Caddesi üzerindeki denetimlerde market önünde çocuk arabası bulunan bir kadını gören polis, çocukla dışarıya çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Kadın çocuğun kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben alışveriş için geldim, çocuk benim değil annesi alışveriş yapıyor. Bana emanet bıraktı. Bana ceza yazamazsın" dedi. Bunun üzerine polis çocuğun başında annesinin gelmesini bekledi. Polis bu kez anneye, "Çocukla dışarıya çıkamazsınız" dedi. Bunun üzerine anne, "Bırakacak kimsem yok. Babası işte çalışıyor, o yüzden beraberimde getirmek zorunda kaldım" karşılığını verdi. Polis, anneye para cezası uyguladı.
'KURBAN OLAYIM CEZA YAZMAYIN'
Markete torununun kullandığı elektrik bisiklet ile gelen bir kadını polis durdurdu. Polis, bisikleti kullanan çocuğunun yaşının küçük olduğunu ve dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söyleyip, ceza uygulanacağını anlattı. Kadın ise, "Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın" dedi. Polis, kadın hakkında tutanak tutarak ceza uygulayıp, çocuğu eve geri gönderdi.
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