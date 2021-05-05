Edirne'de tam kapanmada çocuklarıyla markete gidenlere ceza

'ÇOCUK BENİM DEĞİL, CEZA YAZAMAZSIN'

Kent merkezindeki Balıkpazarı Caddesi üzerindeki denetimlerde market önünde çocuk arabası bulunan bir kadını gören polis, çocukla dışarıya çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Kadın çocuğun kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben alışveriş için geldim, çocuk benim değil annesi alışveriş yapıyor. Bana emanet bıraktı. Bana ceza yazamazsın" dedi. Bunun üzerine polis çocuğun başında annesinin gelmesini bekledi. Polis bu kez anneye, "Çocukla dışarıya çıkamazsınız" dedi. Bunun üzerine anne, "Bırakacak kimsem yok. Babası işte çalışıyor, o yüzden beraberimde getirmek zorunda kaldım" karşılığını verdi. Polis, anneye para cezası uyguladı.