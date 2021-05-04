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Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı

Son dakika haberine göre 'un Fatih ilçesi Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da korkunç kaza! Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı

Fatih Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.


AĞIR YARALI
İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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