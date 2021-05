Son dakika | Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can Güney'den güzel haber! Bulundu

KÖYLÜLER FARK ETTİ

Kerim Can Güney'i arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin ve köylülerin aramaları sürerken, saat 09.30 sıralarında Kerim Can Güney bir taşın arkasında otururken köylüler tarafından fark edildi. Köylüler ve jandarma hemen çocuğun yanına koştu. Yaklaşık 46 saat sonra kaybolduğu noktanın 5 kilometre uzaklığında, sağ olarak bulunan Kerim Can'a bir jandarma görevlisi hemen su verdi. Jandarma görevlisi Kerim Can'ı kucağına alarak, 'Oh be. Çok şükür' diyerek sevindi. Kerim Can Güney tedavisi için bölgede hazır bekleyen ambulansa götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can Güney'in daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.