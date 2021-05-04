Son dakika | Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can Güney'den güzel haber! Bulundu

DRON VE İZ KÖPEKLİ ARAMA

Kerim Can'ın işitme engelli ve konuşma yeteneğinin de olmaması ekiplerin işini zorlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem dron hem de köpeklerle aramaya katılırken, Afyonkarahisar AFAD ekipleri de dün sabah K-9 köpekleriyle köye geldi ve arama çalışmalarına dahil oldu. 'Zeus' ve 'Badi' ismindeki 2 iz köpeği farklı noktalarda dönüşümlü olarak arama çalışmalarına katıldı.