04 Mayıs 2021, Salı
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Öldürdü 34 gün bagajda sakladı! Her şeyi itiraf etti

Son dakika haberine göre; 34 gündür kayıp olan ve 'nın ilçesinde bir otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan 'in katili her şeyi itiraf etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Öldürdü 34 gün bagajda sakladı! Her şeyi itiraf etti

'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında geçen pazar gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı vatandaşı . (29) adlı kadın ile cinayetle ilgileri olduğu ileri sürülen , , . ve İsmail Ç, adliyeye sevk edildi.

Nariman S'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı olan Sönmez ile ilçesi Akhisar Mahallesi'nde alkol alırken tartıştıklarını, yumrukla bayılttığı bu kişiyi boğduktan sonra cesedini bagaja koyup otomobili 'e götürerek terk ettiğini, maktulün cep telefonu ve kimliğini ise yakındaki bir dereye attığını itiraf ettiği öğrenildi.

KÖTÜ KOKULAR ORTAYA ÇIKARDI

Kestel'de 2 Mayıs Pazar günü Buluş Caddesi'nde park halinde bulunan plakasız otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Aracı kontrol eden ekipler, bagajda 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e (32) ait ceset olduğunu belirlemişti. Ekiplerin yaptığı araştırmada yaklaşık bir ay önce terk edildiği anlaşılan otomobilin Sönmez'e ait olduğu tespit edilmiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

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