Öldürdü 34 gün bagajda sakladı! Her şeyi itiraf etti

Nariman S'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı olan Sönmez ile İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde alkol alırken tartıştıklarını, yumrukla bayılttığı bu kişiyi boğduktan sonra cesedini bagaja koyup otomobili Kestel'e götürerek terk ettiğini, maktulün cep telefonu ve kimliğini ise yakındaki bir dereye attığını itiraf ettiği öğrenildi.