Öldürdü 34 gün bagajda sakladı! Her şeyi itiraf etti
Son dakika haberine göre; 34 gündür kayıp olan ve Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan Sinan Sönmez'in katili her şeyi itiraf etti.
Sinan Sönmez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında geçen pazar gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nariman S'nin polise verdiği ifadede, arkadaşı olan Sönmez ile İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde alkol alırken tartıştıklarını, yumrukla bayılttığı bu kişiyi boğduktan sonra cesedini bagaja koyup otomobili Kestel'e götürerek terk ettiğini, maktulün cep telefonu ve kimliğini ise yakındaki bir dereye attığını itiraf ettiği öğrenildi.
KÖTÜ KOKULAR ORTAYA ÇIKARDI
Kestel'de 2 Mayıs Pazar günü Vanimehmet Mahallesi Buluş Caddesi'nde park halinde bulunan plakasız otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirmişti.
Aracı kontrol eden ekipler, bagajda 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e (32) ait ceset olduğunu belirlemişti. Ekiplerin yaptığı araştırmada yaklaşık bir ay önce terk edildiği anlaşılan otomobilin Sönmez'e ait olduğu tespit edilmiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
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