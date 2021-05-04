04 Mayıs 2021, Salı
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Çocuklarına şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre; ’da uyruklu Suzan H., 3 çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Suriye uyruklu kadının komşuları, Suzan H.'nin daha önce de çocuğunu balkondan sarkıttığını öne sürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Çocuklarına şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı!

Olay, dün merkez ilçesine bağlı 'ndeki 2 katlı evde meydana geldi.

Eşinden ayrı yaşayan Suriyeli Suzan H., iddiaya göre, daha önce de şiddet uyguladığı 3 çocuğundan büyük oğlu H.'yi dövmeye başladı.

Çocuğun ağlamasını ve bağırışlarını duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Suzan H., polislere kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilen kadın, kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.

Aynı sokakta yaşayan , Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.

Suzan H.'nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

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