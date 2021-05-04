Çocuklarına şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı!
Son dakika haberine göre; Adana’da Suriye uyruklu Suzan H., 3 çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Suriye uyruklu kadının komşuları, Suzan H.'nin daha önce de çocuğunu balkondan sarkıttığını öne sürdü.
Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi.
Eşinden ayrı yaşayan Suriyeli Suzan H., iddiaya göre, daha önce de şiddet uyguladığı 3 çocuğundan büyük oğlu Sultan H.'yi dövmeye başladı.
Çocuğun ağlamasını ve bağırışlarını duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Suzan H., polislere kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilen kadın, kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.
Aynı sokakta yaşayan Fehime Yeşilbudak, Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.
Suzan H.'nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.
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