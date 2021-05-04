Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Tokkal ailesi cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'dan şok sözler





2'NCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Mehmet Şerif Boğa'nın yargılanmasına bugün devam edildi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya katil zanlısı Boğa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen Boğa, gerçek katilin dışarda olduğunu öne sürerek, "Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay ağabeyin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı, aradığınız katil ben değilim. Katil dışarıda, 50 kez söyledim. Ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi.