Son dakika: Eskişehir'deki Tokkal ailesi cinayetinde yeni gelişme! İnşaat işçisi kılığında gelmiş

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki 450 kadar MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, çıkarıldığı mahkemece 3 akrabasıyla birlikte 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Boğa'nın koronavirüs nedeniyle 10 gün karantinaya alındığı daha sonra normal koğuşa alınacağı öğrenildi.