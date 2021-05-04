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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden o illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasında çok sayıda ilde yağış beklendiği ifade edildi. Açıklamada hafta boyu yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağına yönelik de bilgi verildi. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? ve 'de sağanak yağış olacak mı? İşte deteylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden o illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarısında çok sayıda ilde yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

ÇOK SAYIDA İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Erzurum, Sivas, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bingöl'de bu akşam saat 21.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan bir diğer açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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