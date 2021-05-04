Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden o illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

ÇOK SAYIDA İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Erzurum, Sivas, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bingöl'de bu akşam saat 21.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.