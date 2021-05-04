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Görülmemiş olay! Restorana hamam böcekli saldırı

Son dakika haberi... ’da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle binden fazla hamam böceğinin kullanıldığı saldırı düzenlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Görülmemiş olay! Restorana hamam böcekli saldırı

'ın başkenti 'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı.

Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay restorana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

Görülmemiş olay! Hamam böcekli saldırı GÖRÜLMEMİŞ OLAY! HAMAM BÖCEKLİ SALDIRI

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