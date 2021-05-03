03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Zonguldak’ta balkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı

ilçesinde saat 14.00 sıralarında , Kurtuluş Caddesi’nde yıkadıktan sonra 2'nci kattaki balkona astığı halı, indiği bina önünde üzerine düşen kadın baygınlık geçirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Zonguldak’ta balkona astığı halı üzerine düşünce bayıldı

, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı. Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti. Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü.

Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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