Bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İslam alemi bayram için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram tatiline çevrildi. Bayram tatili ile ilgili yayımlanan genelge sonrası merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte ayrıntılar...
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs'a denk geliyor. Bayram tatili süresinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili gönderilen yazı sonrası merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte haberin detayları...
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.
Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?
Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;
* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek
* Bolca sohbet etmek
* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayrama kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- Gözler ÖSYM'de! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır?
- Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama
- PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...
- Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri
- Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...
- Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları...