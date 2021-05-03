Arı yüzünden ölüyordu! Kartonla gölgelik yaptılar
Antakya'nın Gazipaşa ilçesinde arı sokan ve alerjisi olan Hakan Ocak, hastaneye giderken motosikletiyle kaldırıma çarpıp, yaralandı. İlk müdahalesi tesadüfen yoldan geçen sağlık personeli Kürşat Özden tarafından yapılan Ocak, hastanede tedaviye alındı.
YAŞAM DHA
Olay, saat 12.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Ocak'ı evinin bahçesinde bal arısı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Hakan Ocak, hemen 07 UM 325 plakalı motosikletine binip, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.
Bülent Ecevit Caddesi'ne geldiğinde Hakan Ocak fenalaştı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Savrulan Hakan Ocak, başını taşa vurdu.
Bu sırada tesadüfen yoldan geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Kürşat Özden aracını park edip Ocak'a ilk müdahaleyi yaptı.
Hakan Ocak'ın sıcaktan etkilenmemesi için kartondan üzerine gölgelik yapıldı. Hakan Ocak, gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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