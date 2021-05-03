03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arı yüzünden ölüyordu! Kartonla gölgelik yaptılar

Arı yüzünden ölüyordu! Kartonla gölgelik yaptılar

'nın ilçesinde arı sokan ve alerjisi olan , hastaneye giderken motosikletiyle kaldırıma çarpıp, yaralandı. İlk müdahalesi tesadüfen yoldan geçen sağlık personeli tarafından yapılan Ocak, hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021
ABONE OL
Arı yüzünden ölüyordu! Kartonla gölgelik yaptılar

Olay, saat 12.00 sıralarında 'nde meydana geldi. 'ı evinin bahçesinde bal arısı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Hakan Ocak, hemen 07 UM 325 plakalı motosikletine binip, Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.

Bülent Ecevit Caddesi'ne geldiğinde Hakan Ocak fenalaştı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Savrulan Hakan Ocak, başını taşa vurdu.

Bu sırada tesadüfen yoldan geçen personeli aracını park edip Ocak'a ilk müdahaleyi yaptı.

Hakan Ocak'ın sıcaktan etkilenmemesi için kartondan üzerine gölgelik yapıldı. Hakan Ocak, gelen ambulansla 'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Hakan Ocak'ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA