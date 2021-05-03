Son dakika | Tunceli Vali Özkan'dan anlamlı hareket! Eşinin mezarına gidemeyen kadına özel izin

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fidan Sezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlamasında, 1 yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin mezarını ziyaret etmek istedi.

Sezer'in talebi üzerine Vali Mehmet Ali Özkan, özel izin belgesi hazırlayarak, koronavirüsle mücadelede yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu görevlendirdi. Ekipler, Sezer'i evinden alarak eşinin mezarına götürdü; mezarlıkta kuruyan çiçekleri sulayıp yeni fidan dikti ve dua okudu.





Eşinin mezarını ziyaret etmesini sağlayan Vali Özkan'a teşekkürlerini ileten Sezer, "Devletimizden Allah razı olsun. Haber verdim hemen geldiler beni evden aldılar. Mezarlıkta fidan dikip dua ettik. Allah bir kere değil bin kere devletimizden razı olsun. Valimize ve ekiplere çok teşekkür ederim" dedi.