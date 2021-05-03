03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Dördüncü kattan düştü! O anlar kamerada

Son dakika haberi... ’ta 5 katlı binanın dördüncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Dördüncü kattan düştü! O anlar kamerada

merkez mevkiinde bir vatandaşa ait kedi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4'üncü katıdan aşağıya ayakları üzerine düştü.

Aşağıya düşen kedi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi koşarak binaya girdi.

Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kedi yara almadan kurtuldu.

Dördüncü kattan düştü DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

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