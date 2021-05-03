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Son dakika: İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

Son dakika haberine göre 'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı. Gece boyunca trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürürken yüzde 8'lerde seyreden trafik yoğunluğu mevkiinden görüntülendi.Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

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