Son dakika: Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor
Son dakika haberine göre Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu.
Kerim Can Güney'in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.
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