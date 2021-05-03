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Son dakika: Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

Son dakika haberine göre 'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli ’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, , UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli ortadan kayboldu.

Bir süre 'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, , UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kerim Can Güney'in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.



Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.


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