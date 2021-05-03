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Bursa’da genç kız telefonla konuşurken pencereden düştü!

'nın saat 01.00 sıralarında  ilçesi, Akhisar Mahallesi Göksu Sokakta bulunan 3 katlı binanın 2’nci kattaki evlerinin penceresinden cep telefonuyla konuşurken düşen (19), ağır yaralandı. Genç kız, hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Bursa’da genç kız telefonla konuşurken pencereden düştü!

Ailesiyle birlikte 2'nci kattaki evlerinde bulunan , bir ara arkadaşıyla cep telefonuyla konuşmak için pencereye çıktı. Bir süre telefonla görüşen Toprak, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki pencereden toprak zemine düştü.

Aslı Toprak'ın pencereden düştüğünü gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Toprak sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Aslı Toprak'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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