Sivas'ta ilginç kayalar görenleri şaşırtıyor! Görüntüleri kadar, rivayetleri de ilginç
Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyünde görenleri şaşırtan ilginç kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor, mantar kayalar görüntüleri kadar haklarında ileri sürülen rivayetlerle de dikkat çekiyor.
Kangal ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Sarıpınar köyü ilginç kayalarıyla dikkat çekiyor. Boş arazide sadece bir bölgede bulunan ilginç kayalar, farklı kayaların destekleriyle ayakta duruyor. Görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çeken kayalar görenlerin ilgisini çekiyor.
Rivayete göre; köyde yaşayan bir oğlan bir kızı sevmiş. Ancak kız başkası ile evlenmiş. Kızın evleneceği gün düğün alayının bölgeden geçtiği sırada oğlan 'taş olasınız' diyerek beddua etmiş.
Düğün alayı da oracıkta taş kesilmiş. Drone ile havadan da görüntülenen kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.
"TURİZME KAZANDIRILSIN"
Sarıpınar Köyü sakini Halife Şimşek, ilginç kayaların turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek, "Bulunduğumuz yere ağkaya deriz. Dedelerimizden kalma bir düğüncü alayı var. Bir oğlan bir kızı severmiş. Bulunduğumuz yere gelince oğlan geline beddua etmiş, 'taş olasınız' demiş.
Düğün alayı burada taş oluyor. İlginç bir görüntüsü var 80-90 senedir bu görüntü böyle devam eder. Kangalın bir kazası olarak turizme kazandırsak iyi olur. Buralara değer verdikçe buralar daha da güzelleşir" dedi.
GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDEN GEÇMİYOR
Köy sakini Sebahattin Parlak da ilginç kayaları görenlerin fotoğraf çekmeden geçmediğini belirterek, "Bu taşlar için ecdatlarımız düğüncü değerlerdi. Oğlan böyle bir beddua etmiş bunlar da taş olmuşlar.
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