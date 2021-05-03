03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul'da 5 katlı binanın 2’inci katında korkutan yangın!

’de 5 katlı binanın 2’inci katında yangın çıktı. İçerisi dumanla dolan apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da 5 katlı binanın 2’inci katında korkutan yangın!

İstanbul Sefaköy Yeni Mahalle'de 5 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. İçerisi dumanla dolan apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

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