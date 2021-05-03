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SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde büyük yangın

'da, ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı. Tesisin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde büyük yangın

Afyonkarahisar'da, Çay ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı.

Tesisin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.

Bir anda büyüyen yangına Çay, Bolvadin ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Onlarca metre yükselen alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Biyoenerji tesisinde yangın BİYOENERJİ TESİSİNDE YANGIN

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