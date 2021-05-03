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Koronavirüs önlemlerini eleştiren Fatih Portakal doğum günü partisine katıldı

haber sunuculuğu yapan ve yalan haberle toplumun algını değiştirmeye yönelik provokatif haberler yapan yine bir skandala imza attı. tedbirlerini eleştirmeye kalan Fatih Portakal, 20 kişiyle doğum günü partisine katıldı. Akıllara ise Fatih Portakal'ın "Aklıma dalga geçme" kitabı geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Koronavirüs önlemlerini eleştiren Fatih Portakal doğum günü partisine katıldı

Tüm dünyanın son bir yıldır tek bir gündemi var: . Hükümetler bir yandan salgını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da vatandaşlarına destek vererek bu süreci kayıpsız atlatmaya çalışıyor. Süreç içinde vaka sayılarının artması nedeniyle sıkı önlemler de alınmıyor değil. 'de de geçtiğimiz Pazartesi günü Başkan 'ın açıkladığı kararlar sonrası 29 Nisan akşamından itibaren tam kapanmaya geçildi.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bu süreçte 'nın yayınladığı istisna kategorisinde olan kişiler hariç sokağa çıkılması yasak. İzin belgesi olanlar ise kendi işleri için belirlenmiş bölgelerde bulunduktan sonra ikametlerine dönmek zorundalar.

TÜRKİYE DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

'na göre, salgın sürecinde Türkiye, 'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin yüzde 9,4'ü oranında olurken, kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile oldu. yüzde 1,3, yüzde 1,5'te kaldı.

Türkiye, artan vakalarını kontrol altına almak için sert tedbirler uygularken bir yandan hükümeti eleştirip diğer yandan da kuralları hiçe sayarak sosyal medyada provokasyonlar yapanlar var. O isimlerden biri de .

FATİH PORTAKAL VE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

'den ayrıldıktan sonra 'e yerleşen Fatih Portakal, hükümeti yeteri kadar önlem almamakla suçladığı halde arkadaşlarıla parti yapıo doğum gününü kutladı.

Başkan Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıkladığı 26 Nisan Pazartesi günü Portakal şu paylaşımı yapmıştı "Aylardır @ttborgtr istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu: iktidar, bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz? Pratiği göreceğiz."

Aynı Portakal bu paylaşımdan birkaç gün sonra ise doğum günü partisine katıldı. Instagram hesabından o anlara ait bir fotoğrafta paylaşan Fatih Portakal'ın en az 20 kişiyle iç içe olduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

Fatih Portakal'ın bu çifte standarlı yaklaşımı sosyal medya kullanıcılarını da kızdırdı.

Her defasında hükümeti eleştirmekten geri durmayan ve bunu yaparken de sık sık yalanlara başvuran Portakal bu sefer sağlam taşa tosladı.

Tam kapanma diye sık sık yayın yapan tam kapanma gelince de yine beğenmeyen Fatih Portakal'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösteriyor.

Tepkilerin ortak noktası ise tam kapanma eleştirisi yapan Portakal'ın doğum günü partisine katılması.

Bakalım Fatih Portakal bu tepkilere ne diyecek?

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