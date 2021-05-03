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İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

'de sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri çocukların görüntüleri şoke etmişti. Son dakika gelişmesine göre, ekiplerince gözetim altına alınan ve fenomen olmak istedikleri iddia edilen A.Ç. ve B.D.'nin pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

Konak'ta, 29 Nisan günü oruçlu olan İ.E. (14) ve H.K (15), iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük iki kız yaklaştı.

İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

Bu kızlar İ.E. ve H.K.'yi döverken, 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan kızlar bölgeden ayrıldı.

İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Saldırganların çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Hastaneden darp raporu alan İ.E. ve H.K.'nin aileleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı.

İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürüldü. Yaşanan son olayın ardından da hesaplarını kapattıkları belirtildi.

İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.

İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

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