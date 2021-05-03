İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!
İzmir'de sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri çocukların görüntüleri şoke etmişti. Son dakika gelişmesine göre, Çocuk Şubesi ekiplerince gözetim altına alınan ve fenomen olmak istedikleri iddia edilen A.Ç. ve B.D.'nin pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.
Konak'ta, 29 Nisan günü oruçlu olan İ.E. (14) ve H.K (15), iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük iki kız yaklaştı.
Bu kızlar İ.E. ve H.K.'yi döverken, 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan kızlar bölgeden ayrıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Saldırganların çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
Çevredekiler durumu polise bildirdi. Hastaneden darp raporu alan İ.E. ve H.K.'nin aileleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı.
Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürüldü. Yaşanan son olayın ardından da hesaplarını kapattıkları belirtildi.
PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.
A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.
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