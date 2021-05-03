İzmirli kızların görüntüsü dehşete düşürmüştü! Fenomenlik macerası kötü bitti!

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.