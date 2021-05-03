Gaziantep’te havale geçirip ölen bebeğini kucağında taşıyan baba yürekleri dağladı!

Tekstil fabrikası işçisi Saadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu olan 2 aylık Esvet Asaf, dün akşam aniden rahatsızlandı. Havale geçirdiği anlaşılan bebek, otomobille götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.