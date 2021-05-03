Gaziantep’te havale geçirip ölen bebeğini kucağında taşıyan baba yürekleri dağladı!
Gaziantep'te havale geçiren 2 aylık Esvet Asaf Aksoy, hayatını kaybetti. Acılı baba Saadettin Aksoy, otopsinin ardından bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı.
YAŞAM DHA
Tekstil fabrikası işçisi Saadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu olan 2 aylık Esvet Asaf, dün akşam aniden rahatsızlandı. Havale geçirdiği anlaşılan bebek, otomobille götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Asaf bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bugün otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi, babası Saadettin Aksoy'a teslim edildi.
Saadettin Aksoy, Adli Tıp Kurumu morgundan aldığı çocuğunun cenazesini kucağında otomobiline taşıdı. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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