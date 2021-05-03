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Gaziantep’te havale geçirip ölen bebeğini kucağında taşıyan baba yürekleri dağladı!

'te havale geçiren 2 aylık Esvet Asaf Aksoy, hayatını kaybetti. Acılı baba , otopsinin ardından bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Gaziantep’te havale geçirip ölen bebeğini kucağında taşıyan baba yürekleri dağladı!

Tekstil fabrikası işçisi ile çiftinin dördüncü çocuğu olan 2 aylık Esvet Asaf, dün akşam aniden rahatsızlandı. Havale geçirdiği anlaşılan bebek, otomobille götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Asaf bebeğin cenazesi, otopsi için morguna gönderildi.

Bugün otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi, babası Saadettin Aksoy'a teslim edildi.

Saadettin Aksoy, Adli Tıp Kurumu morgundan aldığı çocuğunun cenazesini kucağında otomobiline taşıdı. Cenaze, 'nda toprağa verildi.

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