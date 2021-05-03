Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı! Ramazan ayını sorumlu tuttu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonrasında yaşanan kaza sonucu aracın sürücüsü yaralandı. Vuran aracın sürücünün kazayı Ramazan ayına bağlaması ile polis ekiplerini düşündürdü. İşte o kazanın detayları...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan Hüseyin Çakmak, "Ramazan'ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay" diyerek kendini savundu.
Kaza, akşam saatlerinde Alaplı yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Çakmak yönetimindeki 67 SN 060 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçerek Kürşat Şahin yönetimindeki 67 SG 169 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Kürşat Şahin yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Şahin, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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