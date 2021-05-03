Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı! Ramazan ayını sorumlu tuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan Hüseyin Çakmak, "Ramazan'ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay" diyerek kendini savundu.