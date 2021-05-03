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Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı! Ramazan ayını sorumlu tuttu

'ın  ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonrasında yaşanan sonucu aracın sürücüsü yaralandı. Vuran aracın sürücünün kazayı ayına bağlaması ile polis ekiplerini düşündürdü. İşte o kazanın detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı! Ramazan ayını sorumlu tuttu

'ın ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan , "'ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay" diyerek kendini savundu.

, akşam saatlerinde yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Çakmak yönetimindeki 67 SN 060 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçerek yönetimindeki 67 SG 169 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Kürşat Şahin yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Şahin, ambulansla 'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş şeklini anlatan Hüseyin Çakmak, "Kırmızı ışıkta geçmişim. Ramazan'ın azizliği işte. Durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay." dedi. Hüseyin Çakmak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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