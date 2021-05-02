Bayram namazı kılınacak mı? Müslüman ülkelerden açıklamalar gelmeye başladı
Dünya genelinde koronavirüse karşı vakalar artışını sürdürürken, Ramazan Bayramında bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin Müslüman ülkelerden de açıklamalar gelmeye başladı. Umman tarafından yapılan açıklamada bayram namazının kılınmasının yasaklandığı duyuruldu. Peki Türkiye'de bayram namazı kılınacak mı? İşte detaylar...
Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bayram namazının kılınmasını yasakladı.
Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nin başkent Muskat'ta düzenlenen toplantısı sonrasında Ramazan Bayramı süresince salgına karşı alınacak önlemler açıklandı.
TOPLANTILARDA YASAK
Ramazan Bayramı'nda, ülkede bayram namazlarının kılınmasının yanı sıra ve kamuya açık alanlarda toplantıların yasaklandığı belirtildi. Kararlarla "toplumun salgının risklerinden korunmasının amaçlandığı" ifade edildi.
İLK KARAR ALAN ARAP ÜLKESİ
Böylece Umman, salgın döneminde bayram namazının kılınmasına ilişkin karar alan ilk Arap ülkesi oldu. Umman Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 43 kişi hayatını kaybederken 195 bin 807 vaka tespit edildi ve 176 bin 833 kişi iyileşti.
TÜRKİYE'DE KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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