Bayram namazı kılınacak mı? Müslüman ülkelerden açıklamalar gelmeye başladı

İLK KARAR ALAN ARAP ÜLKESİ

Böylece Umman, salgın döneminde bayram namazının kılınmasına ilişkin karar alan ilk Arap ülkesi oldu. Umman Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 43 kişi hayatını kaybederken 195 bin 807 vaka tespit edildi ve 176 bin 833 kişi iyileşti.

TÜRKİYE'DE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.