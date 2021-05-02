Virüsten değil ifşa olmaktan korkuyorlar! Böyle yakalandılar
Son dakika haberine göre; İzmir'in Bayraklı ilçesinde tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın yapıldı. Baskında yakalananlar fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini kapattı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.
Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. Baskında yakalananlar görüntülenmemek için yüzlerini kapatarak, masaların altına saklandı.
182 BİN 700 LİRA CEZA
Ekipler 29 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesildi.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Polis, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere 40 bin lira ceza uyguladı. Ekiplerce hem iş yerine hem de kural ihlali yapan 29 kişiye toplam 222 bin 700 lira ceza kesildi. Öte yandan, kurallara uymayan mekanın mühürleneceği belirtildi.
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekipleri genel asayiş ve tam kapanma denetimlerini sürdürüyor. Bir saat süren uygulamada polis, 17 kişiye tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 53 bin 550 lira para cezası kesti. Ayrıca 3 ilçede daha kapsamlı uygulama yapıldığı öğrenildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Menderes Caddesi üzerinde 17 günlük tam kapanma ve genel asayiş denetimi yaptı. Denetlemede araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.
Yaklaşık bir saat süren uygulamada polis, 43 araç, 12 motosiklet olmak üzere toplam 110 kişiye inceleme yaptı. Denetimde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak'ta kapsamlı uygulama yapıldığı öğrenildi.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille şehir turuna çıkan 3 kişi, denetimler sırasında polise yakalandı. Şüpheliler, sigara almak için sokağa çıktıklarını söylerken otomobilde yapılan aramada sigara paketi içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 9 bin 450 TL cezai kesildi. Şüpheli Servet Y. (23) ise gözaltına alındı.
Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok bölgede denetim noktası oluşturdu. Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi girişinde denetim yapan ekipler, G.B. (24) idaresindeki 16 BRV 16 plakalı otomobili durdurdu.
Polis şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılarak izin belgesi sordu. İznin belgesi olmadığı öğrenilen sürücü G.B., arkadaşı B.E. (22) ve Servet Y. ile sigara almak için çıktığını öne sürdü. GBT sorgusu yapılan şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, Servet Y.'nin üzerinde sigara paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan toplam 9 bin 450 TL ceza kesilirken, şüpheli Servet Y. gözaltına alındı.
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