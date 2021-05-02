Şikayetini geri çekti bebeğiyle hayatını kaybetti! Detaylar ortaya çıktı

'TAHLİYE KARARI HATALI'

Avukat Merve Mısır, olayla ilgili şunları söyledi: "Ceza kanunumuzda kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın ceza artırılır. Eşini bacak ve kalça kısmından bıçakla yaralayan şahsın, eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edilmesi hatalı bir karar. Sabıka dediğimiz adli sicil kaydı, sanığın masumiyet karinesine tabi olarak yargılanması gerektiğinin yanı sıra suç işlemeye ne kadar yatkın bir birey olduğunu gösterir. Mahkeme, kadının şikâyetini ne kadar samimiyetle geri çektiğini uzman yardımı ile araştırmalı, sabıkasını göz önünde bulundurmalıydı. Tutukluluk, ceza kanunumuzda bir koruma tedbiridir."