Şikayetini geri çekti bebeğiyle hayatını kaybetti! Detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; Konya'da, 22 yaşındaki Ramazan Menek, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek’i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Katil kocanın, 4 ay önce eşini bıçakla yaraladığı için cezaevine girdiği, talihsiz kadının şikâyetçi olmaması üzerine tahliye edildiği ortaya çıktı.
Konya'da, 22 yaşındaki Ramazan Menek, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) bıçaklayarak öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ramazan Menek, 4 ay önce kıskançlık nedeni ile tartıştığı hamile eşi Tuba Menek'i bacak ve kalçasından bıçakla yaraladı.
Olaydan sonra zanlı gözaltına alınıp "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Bu olay üzerine Tuba Menek eşi hakkında 2 ay koruma tedbiri aldırdı. Ramazan Menek hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak Tuba Menek iki duruşmada da "Bana ve çocuklarıma bakacak kimse yok. Hamileyim ve doğumuma az kaldı. Eşimi serbest bırakın. Ben onu affettim" dedi. Bunun üzerine Ramazan Menek, 28 Nisan günü görülen duruşmanın ardından tahliye edildi.
KIZINI ALIP KAÇTI
3 gün önce cezaevinden çıkan Ramazan Menek, Karatay ilçesi Şems Tebrizi mahallesindeki eve geldi. Evde önceki gün eşi Tuba Menek ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Ramazan Menek, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kovalamaya başladı. 8 aylık hamile olan eşini banyoda yakalayan Ramazan Menek, kadını boğazından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.
DÖNÜNCE YAKALANDI
Olay sırasında evde olan Ramazan Menek'in annesi Gülay Evren, kapıyı açıp, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Tuba Menek'in yaşamını yitirdiği belirledi.
Cinayetin ardından kaçan Ramazan Menek, olayın meydana geldiği eve gelince, bölgede bulunan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının 2 yaşındaki kızını da beraberinde olay yerine getirdiği öğrenildi. Suç aleti bıçağı da bir otoparka sakladığı belirtildi.
'BENİ AFFET' DEMİŞTİ
Tuba Menek'in komşuları "Gencecik 8 aylık hamile, 1 ay sonra erkek çocuğu olacaktı. Ramazan daha önce eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, 'Beni affet tamam, bir daha yapmayacağım' demiş. Tuba da 'Çocuklarım babasız kalmasın' diyerek mahkemede şikayetini geri çekince, Ramazan serbest kaldı" dedi.
Katil zanlısının kasten yaralama, gasp, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, taksirle yaralama, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Tuba Menek'in boynunda da severek evlendiği katil zanlısı eşinin isminin yazılı olduğu dövme bulunduğu kaydedildi.
'TAHLİYE KARARI HATALI'
Avukat Merve Mısır, olayla ilgili şunları söyledi: "Ceza kanunumuzda kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın ceza artırılır. Eşini bacak ve kalça kısmından bıçakla yaralayan şahsın, eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edilmesi hatalı bir karar. Sabıka dediğimiz adli sicil kaydı, sanığın masumiyet karinesine tabi olarak yargılanması gerektiğinin yanı sıra suç işlemeye ne kadar yatkın bir birey olduğunu gösterir. Mahkeme, kadının şikâyetini ne kadar samimiyetle geri çektiğini uzman yardımı ile araştırmalı, sabıkasını göz önünde bulundurmalıydı. Tutukluluk, ceza kanunumuzda bir koruma tedbiridir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?
- MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?
- MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
- Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
- Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları