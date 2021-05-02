34 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek arabasından çıktı

OTOMOBİLİN KENDİSİNE AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti.