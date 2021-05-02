34 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek arabasından çıktı
Son dakika haberine göre; Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polis harekete geçti. Yapılan incelemede, otomobilin bagajında 34 gündür kayıp olan genç adamın çürümüş cesedi bulundu.
Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.
ARABADAN KÖTÜ KOKU GELDİ
Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu.
OTOMOBİLİN KENDİSİNE AİT OLDUĞU ANLAŞILDI
Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti.
DETAYLI İNCELENECEK
Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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