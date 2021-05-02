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34 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek arabasından çıktı

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polis harekete geçti. Yapılan incelemede, otomobilin bagajında 34 gündür kayıp olan genç adamın çürümüş cesedi bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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34 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek arabasından çıktı

'nın ilçesi 'nde yaşayanlar vatandaşlar, üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

ARABADAN KÖTÜ KOKU GELDİ

Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

OTOMOBİLİN KENDİSİNE AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan 'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti.

DETAYLI İNCELENECEK

Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

34 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek... 34 GÜNDÜR ARANIYORDU! KORKUNÇ GERÇEK...

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