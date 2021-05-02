02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uçak seferlerine hava engeli! Resmi açıklama geldi

Uçak seferlerine hava engeli! Resmi açıklama geldi

'nda sebebiyle bazı uçuşların iptal edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada iki gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, sisin kalkmasıyla seferlerin normale döneceği ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
ABONE OL
Uçak seferlerine hava engeli! Resmi açıklama geldi

'nda, nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine ve havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA