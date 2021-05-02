Uçak seferlerine hava engeli! Resmi açıklama geldi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.

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