Kastamonu'da feci olay: Çocuğunu döven kayınbabasını öldürdü

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Fati O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldızalan Köyü Muhtarı Bayram Salman, "Ailenin şimdiye kadar hiç kavgasını duymadık. İyi geçinen insanlardı. Köy olarak şaşkınız" dedi.