Polise izin belgesi yerine bakın ne gösterdiler! Bursa'da bir tuhaf olay
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını delen 3 kişi uygulama esnasında polislere izin kağıdı yerine "boş kağıt" gösterdi. Olay üzerine 3 şahsa topla 9 bin 450 TL ceza kesilirken, cezai işlem sonrasında şahıslar evlerine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 şahsa cezai işlem uygulandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.
Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 AJD 624 plakalı otomobili durdurdular.
Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı. Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler. Şahıslar evlerine yönlendirildiler.
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