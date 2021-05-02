Karantinadan kaçan korona hastası kontrol noktasında yakalandı

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla Altınşehir Mahallesi'ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi.

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