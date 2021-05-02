02 Mayıs 2021, Pazar
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Karantinadan kaçan korona hastası kontrol noktasında yakalandı

'da, karantinada olması gereken koronavirüs hastası 39 yaşındaki , dışarı çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Aydın, yurda yerleştirildi. Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Karantinadan kaçan korona hastası kontrol noktasında yakalandı

Tam kapanmanın uygulanmasına yönelik denetim yapan ekipleri, 'nde yönetimindeki 38 YD 668 plakalı otomobili durdurdu.

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla 'ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi.

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