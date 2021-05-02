Ünlü iş insanı Moiz Mitranı AVM'yi birbirine kattı

Ünlü iş insanı Moiz Mitrani, geçtiğimiz aylarda öğle saatlerin Sarıyer'de bulunan bir AVM'ye gitti. Girişte bulunan X-ray cihazından geçiş yapmadan içeri girmeye çalışan Mitrani, güvenlik görevlisi H.Y. tarafından uyarılarak cihazdan geçmesi istendi.

ŞİKAYET GECİKMEDİ

Cihazdan geçmeye reddeden iş insanı, güvenlik görevlisi H.S.'yee hitaben "Bir daha yolumu kesme. Senin ağzını burnunu kırarım" şeklinde tehdit ederek ardından küfretmeye başladı. Karşılaştığı tepki karşısında şaşkınlığa dönen H.S., iş insanına sakin olmasını söylese de başarılı olmadı. Bunun üzerine genç adam, şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Moiz Mitrani hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan iş insanı, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti. AVM girişinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Mitrani'nin suçlu olduğu tespit edildi. Taraflar uzlaşmaya yönlendirilse de uzlaşma sağlanamadı.

DAVALIK OLDU

Savcılık, soruşturma sonunda iş insanı Moiz Mitrani hakkında ''Tehdit'' ve ''Hakaret'' suçundan dava açtı. Mitrani'nin 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.