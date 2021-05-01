Trabzon’da uçuşlara sis engeli

Trabzon'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, İstanbul'dan kente gelen uçak, iniş yapamayınca Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi. Trabzon-İstanbul uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi. Sis etkisini devam ettirirken hava şartlarının normale dönmesi ile uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.





RİZE SİS ALTINDA

Rize kent merkezini de sabah saatlerinden itibaren sis etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerden, sis nedeniyle kent merkezinin görülmediği görüldü.