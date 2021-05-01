Cinsel saldırıda bulunup canavarca katletti! Gülizar Turan'ın katili Cengiz Dok'un cezası belli oldu

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosya, geçen ay karara bağlandı. Yargıtay ilamında sanık Cengiz Dok'un, maktulü nasıl öldürdüğü bir kez daha vurgulandı. Sanığın, maktulü üzerinde taşıdığı bıçakla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğuna dikkat çekilen kararda, şöyle denildi:

"Sanık cinsel saldırının ardından maktul Gülizar'ın başını birden çok kere sert bir zemine vurduğu, taş veya kaya ile ezdiği, elindeki bıçakla maktulün boğazını derin bir şekilde biri 11 santim, diğeri 15 santim olacak şekilde iki kez boğazlayarak kestiği, maktulün olay yerinde yaşamını yitirdiği, maktul Gülizar'ı bu halde bırakan sanık Cengiz Dok motosikletine binerek olay yerinden kaçmıştır."

Karar metninin sonlarında, sanığın otopside belirtilen yaraları meydana getirmesinin, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme amacını güttüğüne vurgu yapılarak, sanık avukatının temyiz isteminin esastan reddedilerek, hükümlerin onanmasına karar verildiği kaydedildi.