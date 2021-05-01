Son dakika | Gaziosmanpaşa'da peş peşe kedi ölümleri! Bu nasıl bir vicdansızlık

Ağzından beyaz beyaz akıntılar, gözlerinin etrafı morarma şekilde, kusmalar ve kafa yerde gezmeleri şekilde sırayla öldüler. Ölen kedileri ben kendim konteynere attım. Bugün de bu son kedi aynı şekilde olunca, şüphelendik. 4 gündür oluyor birileri yapıyor, yakalarsak şikayet edeceğiz. Bunların zehirlendiğini düşünüyoruz. Bütün kediler öldü bir bu kaldı. Buna bir çözüm bulsunlar. Bu vahşete bir son verilsin" dedi. Fırat Candan ise, "Bizimde aynı şekilde iki tane kedimiz vardı. Herhalde bunlara zehirli et veriyorlar. Bu hayvanların burnundan ağzından akıntılar geliyor. Hayvanların yürümeye mecali yok. Son bir ay içinde 5 tane kedi öldü. Birileri bunları zehirliyor." İfadesini kullandı.

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