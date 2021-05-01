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Son dakika | Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı! Bursa'da hareketli anlar

'nın ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına ceza yağdı. Polise zorluk çıkartan sürücü, gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika | Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymadı! Bursa'da hareketli anlar

Polis ekipleri şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. Bu uyarıyı dikkate almayan sürücü, motosikleti polisin üzerine sürdü.

Ekiplerce zorlukla durdurulan motosikletin sürücüsü .(27), polise zorluk çıkarmaya devam edince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 166 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafiği tehlikeye sormaktan 550 TL ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı .'ye (28) sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.



Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.

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