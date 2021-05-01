Şanlıurfa’da kan donduran olay! Poşet içerisinde çürümüş ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde yer alan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre 2 ay önce kirada oturan ve kimlikleri öğrenilmeyen kişilerce boşaltılan eve gelen ev sahibi, odada gelen pis koku üzerine yerde gördüğü poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı.





Bunun üzerine ev sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ön incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu ve yaklaşık 2 ay önce öldüğünü değerlendirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri ise bebeğin annesi ve babasını bulmak için çalışma başlattı.