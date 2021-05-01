Ordu'da karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Ordu'da koronavirüs tedavisi gören 50 yaşındaki Fatma ve 53 yaşındaki Murat Aşık çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz’de toprağa verildi. Murat Aşık’ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
YAŞAM DHA
Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Aşık'a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE KARŞIN KURTARILAMADI
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan'da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz'de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık'ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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