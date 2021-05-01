Ordu'da karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE KARŞIN KURTARILAMADI

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan'da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz'de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık'ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.