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Ordu'da karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

'da koronavirüs tedavisi gören 50 yaşındaki Fatma ve 53 yaşındaki çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti. , ’de toprağa verildi. Murat Aşık’ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Ordu'da karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

'un ilçesinde yaşayan Fatma ve 'a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE KARŞIN KURTARILAMADI

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen , 25 Nisan'da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz'de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık'ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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