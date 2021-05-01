Ramazan Menek ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü!
Son dakika haberine göre; Konya'da 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’i boğazını bıçakla keserek öldürdü. Zanlının yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.
Olay, saat 00.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine geldi.
Ramazan Menek, çıkan tartışmanın ardından eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı. Banyoya kaçan eşinin peşinden giden Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba menek'in boğazını keserek öldürdü.
Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıdığı belirlenen Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.
Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. eve giren polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde boğazı kesilen talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
İnceleme yapan polis, Tube Menek'in banyoda öldürüldükten sonra yatak odasına taşındığını saptadı.
Bu arada olayı duyarak eve eve gelen Tuba Menek'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri olaydan sonra küçük kızı Gülay'ı da yanına alıp kaçan Ramazan Menek'in yakalanması için geniş çaplı çalışme başlattı.
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