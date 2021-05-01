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Belaruslu kadın avukat Maryia Konak'ın tacizci kabusu! WhatsApp'taki taciz mesajları ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; ’de asıllı avukat , ’da yaşayan Mustafa U.’nun 6 aydır süren telefonla tacizleri üzerine suç duyurusunda bulundu. Konak, zanlının “Arkamda kapı gibi başsavcı var” dediğini anlattırken, tacizcinin mesajlarını paylaştı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Belaruslu kadın avukat Maryia Konak'ın tacizci kabusu! WhatsApp'taki taciz mesajları ortaya çıktı

'de yaşayan asıllı avukat (36), hayatında hiç görmediği 'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğruyor. Maryia Konak 6 aydır devam eden tacizler nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu.

Konak son olarak 'na verdiği şikayet dilekçesinde, "11-12 Ekim 2020'de şüpheli gece saatlerinde telefonuma hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı. O dönemde şikâyetçi oldum. Şüpheli savcılığa gidip işlediği suçları inkar ederek ifade verdi.

14 Nisan 2021'de sabah 04.14'te bu kez başka bir numaradan tekrar yazmaya başladı" dedi. Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu.


Mustafa U. mesajında, "Savcı ablamız sağolsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi. Dosyamız ile özel olarak ilgileneceğini söyledi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor" diye yazdığı anlaşıldı.

9 GÜNDE 115 KERE ARADI
Şüpheli Mustafa U.'nun kendisini 14-23 Nisan arasında 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, "Ben 'na kayıtlı saygılı ve Türk milletine hizmet eden bir avukatım.

Bu tarz ırkçı, hakaret, tehdit ve psikolojik şiddete giren yazışma ve söylemler oldukça onur kırıcı. 9 günde beni 115 kere arayarak tahrik ediyor. Bu süreçte yaşadığım psikolojik şiddet aile hayatıma da yansıdı.

Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor. Engelliyorum başka bir hattan arıyor. Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu.

Avukat olduğum için tanımadığım numaraları da cevaplamam gerekiyor. Bu şahıs yüzünden işimi yapamaz hale geldim.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundum. Umarım bu şikayetin ardından taciz mesajları ve aramaları kesilir" dedi.

WHATSAPP'TAN BÖYLE RAHATSIZ ETMİŞ! MESAJLARI DEŞİFRE OLDU

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