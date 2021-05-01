İzmir’de haraç vermeyen iş yerlerine ateş şahıs yakalandı!

İddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına giderek haraç istediği ileri sürülen S.Y. (21), istediğini alamayınca iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.