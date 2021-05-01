Bugün marketler açık mı? 1 Mayıs Cumartesi marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...
Marketler kaçta açılacak, kapanacak? Tam kapanma kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tam kapanmanın ikinci gününde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün marketler açık mı? 1 Mayıs Cumartesi marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Bugün marketler açık mı? Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçildi. 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sürecinde marketlerin hangi saatlerde açık olacağını araştırıyor. Peki, bugün marketler açık mı? 1 Mayıs Cumartesi marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
TAM KAPANMADA MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?
29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tam kapanma sürecinde marketler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI
Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.
TAM KAPANMADA KAFE, LOKANTALAR VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI?
Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak ve uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERE ZORUNLU HALLER DIŞINDA İZİN VERİLMEYECEK
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
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